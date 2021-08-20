Стоимость Litecoin выросла на 40% после новости о партнерстве с Walmart

Цена Litecoin выросла на 40% до $240 течение 15 минут после того, как в официальном Twitter-аккаунте Litecoin появился релиз якобы от крупнейшего ритейлера США Walmart, где объявляется о партнерстве с Litecoin Foundation. В сообщении говорилось, что компания предоставит возможность оплачивать покупки с помощью криптовалюты.

Позже релиз был удален. Представитель Walmart подтвердил в комментарии CNBC, что информация в релизе не соответствует действительности. После этого стоимость альткойна обрушилась с пиковых значений на 25%, до $180.

В середине августа стало известно, что Walmart начала поиск руководителя по криптовалютным продуктам. Компания сообщила, что ей нужен специалист, который разработает стратегию развития в сфере цифровых валют и выведет ее в лидеры в этом сегменте.

9 сентября некоммерческая организация Litecoin Foundation, которая разрабатывает и поддерживает работоспособность криптовалюты Litecoin, сообщила о запуске децентрализованной платформы, позволяющей выпускать новые маркеры и NFT.

Litecoin – это построенная на блокчейне биткоин глобальная децентрализованная платежная p2p-сеть, которая была разработана в 2011 году.