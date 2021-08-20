Прокуратура разоблачила схему закупки некачественной продукции для Укрзализныци на 25 миллионов

В Киеве прокуратура разоблачила схему закупки некачественной продукции для «Укрзализныци» на более чем 25 млн гривень.

Об этом в Телеграме сообщает Киевская городская прокуратура.

«Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры СО Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве проведен ряд санкционированных обзоров в уголовном производстве по факту растраты государственных средств должностными лицами Регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» при проведении закупки по поставке прокладок для рельсовых путей», – говорится в сообщении.

Как установлено следствием, предприятие-поставщик с целью уменьшения собственных расходов и получения сверхприбыли нарушает технологию изготовления указанных резиновых прокладок путем замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы. Это подтверждается заключением лабораторных исследований.

Отмечается, что в результате использования указанной продукции, которая по своему физико-химическому составу не соответствует требованиям заявленных ГОСТ, происходит преждевременная порча прокладок для рельсовых путей, что приводит к увеличению расходов госпредприятия на приобретение этой продукции, а также создает предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок.