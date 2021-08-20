После твита Илона Маска стоимость криптовалюты Shiba Floki выросла на 1400%

Стоимость криптовалюты Shiba Floki за сутки взлетела на 1400%, по данным CoinGecko, после твита Илона Маска.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который не раз признавался в любви к криптовалюте-мему Dogecoin, опубликовал в Twitter фото своего щенка породы шиба-ину по имени Флоки.
После этого токен Shiba Floki подорожал на 1406,37% за сутки, а Floki Inu — на 104,15%.
Бизнесмен еще 25 июня заявил, что заведет шиба-ину и назовет его необычным прозвищем.
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Тогда этот твит вызвал рост криптовалюты Shiba Inu на 68% в час. Кроме того, криптовалюта Dogecoin, на картинке которой — собака породы шиба-ину, получила свою популярность как раз после поддержки Илона Маска.
Так, в феврале криптовалюта подорожала на 60% после нескольких сообщений Илона Маска о ней в Twitter. Среди них — и коллаж, на котором к кадру из мультфильма «Король Лев» прифотошоплена голова Илона Маска и изображение шиба-ину. Пользователи соцсети уже просят Маска повторить этот мем вживую со щенком Флоки.
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