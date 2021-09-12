Украинские разработчики создали дрон, способный транспортировать грузы на расстоянии до 100 км

Украинская компания Arilogix презентовала новый дрон Hammerhead, который способен перевозить грузы на расстоянии до 100 километров. Дрон использует формат eVTOL (electric vertical takeoff and landing), что делает его уникальным в плане технических характеристик. Разработчики заявляют, что дрон представляет собой сочетание мощности и скорости самолета, высокой мобильности вертолета, а также компактности и управляемости беспилотника.
По словам Виталия Колесниченко, основателя Airlogix, беспилотник способен поднимать груз до 20 кг, благодаря чему может транспортировать самые разнообразные объекты, такие как наборы скорой медицинской помощи или промышленные детали. При этом он способен пролететь 100 километров со скоростью до 100 километров в час.
Еще одним очень важным преимуществом является возможность вертикального взлета, благодаря чему дрон подходит под очень разные условия. Следует отметить, что при посадке нужен только ровный участок 5 х 5 метров. Благодаря использованию электрического двигателя у дрона – нулевые выбросы, но мощности двигателя хватает, чтобы обеспечить вышеуказанные характеристики.
Также мы услышали от Виталия Колесниченко, что компания Airlogix планирует презентовать Hammerhead на крупной профильной выставке Commercial UAV Expo Americas 2021. Что важно, сборка дрона на территории Украины является принципиальной для компании, и уже через два месяца компания пообещала продемонстрировать полет Hammerhead в украинском небе.
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