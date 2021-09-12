В Канаде нашли более 3000 брошенных BMW и MINI (видео)

В Канаде нашли стоянку с 3000 брошенными машинами BMW и MINI, которые застряли в труднодоступной местности в Ванкувере почти на шесть лет. А для тех, чья идея заключается в том, чтобы «вернуть их» и «переделать», увы, надежды на восстановление нет.
Причина. Эти 3000 моделей подверглись воздействию соли и влаги, когда они прибыли в порт Галифакс в феврале 2015 года. Но на этом дело не заканчивается, поскольку впоследствии они пострадали еще больше. Страшная метель прокатилась по Канаде и нанесла значительный ущерб, так как электрические цепи, стартеры и рулевые рейки просто вышли из строя.
Однако эти автомобили можно было спасти, если бы власти вовремя приказали их вывезти. К сожалению, в BMW не посчитали экономически целесообразным проводить ремонт и решили заменить поврежденные автомобили напрямую.
Помимо BMW M4, есть и другие весьма привлекательные модели, которые пострадали от шторма, как видно на видео, опубликованном на канале в Instagram supercars.fails.
Здесь можно увидеть и новенький BMW M6, еще один i8, гибридный спортивный автомобиль немецкого производителя, а, пожалуй, самая яркая ввиду своей эксклюзивности – очень редкая Alpina B6.
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