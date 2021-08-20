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Министр экономики рассказал, от чего зависит приход инвесторов в страну

Министр экономики рассказал, от чего зависит приход инвесторов в страну

Украина должна построить сознательные отношения между бизнесом и государством, чтобы страна начала получать инвестиции.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, передает пресс-служба Минэкономики.

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«Сегодня правительство работает над привлечением инвестиций в страну. И для того, чтобы страна получила инвестиции – наша первоочередная задача построить сознательные отношения между бизнесом и государством, чтобы прозрачные правила были для всех одинаковыми для выполнения», – сказал министр.

Он отметил, что существующая в стране практика ведения бизнеса не способствует привлечению инвестиций и требует основательного реформирования.

«Не придет инвестор в страну с олигархическими кланами, непрозрачными правилами, отсутствием государственных гарантий, интегрированной коррупционной системой», – объяснил Любченко.

По мнению первого вице-премьер министра, уже сегодня государственная инвестиционная политика испытывает сопротивление олигархических кланов, но уже пройдена «точка невозврата», и обратной дороги нет.

«Несмотря на сложное положение, которое вызвали пандемия и непростая геополитическая ситуация, экономика восстанавливается, растет ВВП, наполняется бюджет страны, развивается малый и средний бизнес. Правительство работает и будет работать над улучшением условий работы бизнеса и упрощением правил, но это требует времени и взаимопонимания между обществом и государством. И мы обязательно найдем этот консенсус», – заверил Любченко.

По материалам Finance.UA
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