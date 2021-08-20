Украина ожидает миссию МВФ на следующей неделе

Министерство финансов ожидает миссию Международного валютного фонда уже на следующей неделе.

Об этом стало известно во время встречи министра финансов Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, сообщает Минфин.

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Представители Минфина и Всемирного банка обсудили условия получения «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления», сотрудничество с МВФ, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества двух сторон.

Предварительно Всемирный банк планирует вынести вопрос DPL на заседание Совета директоров в декабре 2021 года.

Украинская сторона также отметила, что ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе.