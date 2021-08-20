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Украина ожидает миссию МВФ на следующей неделе

Украина ожидает миссию МВФ на следующей неделе

Министерство финансов ожидает миссию Международного валютного фонда уже на следующей неделе.

Об этом стало известно во время встречи министра финансов Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, сообщает Минфин.

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Представители Минфина и Всемирного банка обсудили условия получения «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления», сотрудничество с МВФ, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества двух сторон.

Предварительно Всемирный банк планирует вынести вопрос DPL на заседание Совета директоров в декабре 2021 года.

Украинская сторона также отметила, что ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе.

По материалам Финансовый клуб
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