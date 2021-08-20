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В Украине установили новые карантинные нормы

В Украине установили новые карантинные нормы

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Предложенные нами изменения — это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определены еженедельные количества поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Принятые изменения предусматривают, что в COVID-сертификате будет две опции (так называемые «желтый» или «зеленый») и он будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый «желтый» сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а «зеленый» — о полном курсе.

Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при условии наличия не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами.

В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, соблюдать ли все карантинные ограничения, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.

При условии наличия у лица, пересекающего границу Украины, «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно.

По материалам Finance.UA
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