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Билеты от 534 грн: SkyUp начнет летать из Киева в Мадрид

Билеты от 534 грн: SkyUp начнет летать из Киева в Мадрид

Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал, что SkyUp начнет летать из Киева в Мадрид с 18 октября 2021 г. Первые билеты можно будет купить по цене от 534 грн из Киева (их количество ограничено).

Как отмечают в компании, сюрприз в честь открытия — билеты по специальным ценам:

  • Киев — Мадрид от 534 грн.
  • Мадрид — Киев от 828 грн.

Количество билетов по такой цене ограничено.

Билеты по стандартной цене уже доступны на сайте skyup.aero

Киев — Мадрид от 2108 грн.
Мадрид — Киев от 2402 грн.

Расписание: понедельник, пятница.

Акция действует на рейсы, указанные по ссылке

Правила въезда в Испанию. По состоянию на 13 сентября 2021 г. граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19. Главное условие въезда — заблаговременное заполнение электронной анкеты.

Во избежание недоразумений советуем проверять актуальные правила въезда на интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины.

Справка Finance.ua:

  • SkyUp Airlines — украинский авиаперевозчик, выполняющий чартерные и регулярные перевозки по лоукост-модели. Создан в июне 2017 года. Первый полет совершил 21 мая 2018 года.

Хочу получить деньги на путешествие 💸

По материалам Finance.UA
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