Снижение тарифа на электроэнергию для населения ослабит экономику Украины — Всемирный банк

Решение Кабинета министров снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора.
Так полагает вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
«Мы одобрили предыдущее решение правительства отменить льготные цены на потребление до 100 кВт-часов в месяц. Недавнее решение отменить реформу и снизить тарифы на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление сектора, которое еще больше ослабляется из-за пандемии COVID-19», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Бьерде подчеркнула важность реализации направления большего возмещения расходов в энергосекторе, учитывая текущий финансовый дефицит отрасли.
«Исходя из анализа ВБ, тариф на электроэнергию для населения нужно постепенно повышать до уровня, который отображает ее стоимость», — сказала вице-президент ВБ.
Она также указала, что цена на электроэнергию для жилищного сектора традиционно субсидируется за счет цен для коммерческих и промышленных потребителей.
«А последнее решение по тарифам может повлечь увеличение перекрестных субсидий, что потенциально негативно повлияет на международную конкурентоспособность энергозатратных отраслей Украины», — указала Бьерде.
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