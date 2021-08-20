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Снижение тарифа на электроэнергию для населения ослабит экономику Украины — Всемирный банк

Снижение тарифа на электроэнергию для населения ослабит экономику Украины — Всемирный банк

Решение Кабинета министров снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора.

Так полагает вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

«Мы одобрили предыдущее решение правительства отменить льготные цены на потребление до 100 кВт-часов в месяц. Недавнее решение отменить реформу и снизить тарифы на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление сектора, которое еще больше ослабляется из-за пандемии COVID-19», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Бьерде подчеркнула важность реализации направления большего возмещения расходов в энергосекторе, учитывая текущий финансовый дефицит отрасли.

«Исходя из анализа ВБ, тариф на электроэнергию для населения нужно постепенно повышать до уровня, который отображает ее стоимость», — сказала вице-президент ВБ.

Она также указала, что цена на электроэнергию для жилищного сектора традиционно субсидируется за счет цен для коммерческих и промышленных потребителей.

«А последнее решение по тарифам может повлечь увеличение перекрестных субсидий, что потенциально негативно повлияет на международную конкурентоспособность энергозатратных отраслей Украины», — указала Бьерде.

Справка Finance.ua:

  • сниженный тариф на электроэнергию будет действовать до конца апреля 2022 года. Кабмин зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.
  • для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне тарифа в 1,68 грн/кВт-ч, который действовал до этого, за весь объем потребления.
По материалам Обозреватель
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