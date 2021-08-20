Налогоплательщики заплатили с начала года 67 млрд грн акцизного налога

За январь-август 2021 года в Сводный бюджет Украины поступило 67,7 млрд грн акцизного налога. Индикативный показатель выполнен на 109,2%, дополнительные поступления составили 5,7 млрд гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 16%, или на 9,4 млрд гривен.
Об этом пишет Государственная налоговая служба.
В общий фонд Государственного бюджета Украины поступило:
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В августе 2021 года в сводный бюджет Украины поступило:
В общий фонд государственного бюджета Украины за август 2021 года поступило:
В специальный фонд государственного бюджета Украины в январе-августе 2021 года поступило:
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