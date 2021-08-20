Налогоплательщики заплатили с начала года 67 млрд грн акцизного налога

За январь-август 2021 года в Сводный бюджет Украины поступило 67,7 млрд грн акцизного налога. Индикативный показатель выполнен на 109,2%, дополнительные поступления составили 5,7 млрд гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 16%, или на 9,4 млрд гривен.

Об этом пишет Государственная налоговая служба.

В общий фонд Государственного бюджета Украины поступило:

акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на сумму 52,6 млрд грн. Индикативный показатель выполнен на 104,5%, дополнительно поступило 2,2 млрд гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 15,3%, или на 7 млрд гривен;

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так, поступления акцизного налога от ликеро-водочной продукции в январе-августе 2021 года составили 5,6 млрд грн, что на 22,9% больше индикативного показателя, дополнительно в бюджет поступило 1,0 млрд грн;

поступления от табачных изделий за январь-август 2021 года составили 40,3 млрд грн. Это составляет 102,6% выполнения индикативного показателя, дополнительно в бюджет поступило 1 млрд гривен;

В августе 2021 года в сводный бюджет Украины поступило:

акцизного налога в сумме 10,1 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативного показателя на 117%, дополнительные поступления составили 1,5 млрд гривен;

В общий фонд государственного бюджета Украины за август 2021 года поступило:

акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на сумму 7,8 млрд грн, выполнение индикативного показателя составило 111,4%, дополнительно поступило 0,8 млрд гривен;

поступления акцизного налога от ликеро-водочной продукции в августе 2021 года составили 0,8 млрд грн, что на 15,6% больше индикативного показателя;

поступления от табачных изделий в августе 2021 года составили 5,9 млрд грн, что составляет 111,5% выполнения индикативного показателя, дополнительно в бюджет поступило 0,6 млрд гривен.

В специальный фонд государственного бюджета Украины в январе-августе 2021 года поступило: