Канадский инвестор судится с Никопольским заводом ферросплавов Коломойского, Боголюбова и Пинчука

Восьмого сентября Северный апелляционный хозяйственный суд отказался слушать дело по иску канадского инвестора TIU Canada к Никопольскому заводу ферросплавов.

Никопольский завод ферросплавов за день до назначенного судебного заседания подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, с которым ранее был полностью согласен.

О чем речь?

TIU Canada — канадский инвестор, который инвестировал в украинскую солнечную энергетику более 65 млн долларов за последние четыре года и стал первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли ( CUFTA ).

Компания ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию в Никополе мощностью 10,5 МВт в январе 2018 года, которая, по словам канадского инвестора, была незаконно отключена от электросети Никопольским заводом ферросплавов.

Завод принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Виктору Пинчуку.

В ходе заседания стало известно, что суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу завода, несмотря на то, что срок апелляционного обжалования истек еще полгода назад.

Что говорят адвокаты инвестора? Адвокаты GoLaw, представляющие интересы канадского инвестора в Украине, уверяют, что рассмотрение апелляционного дела вне установленных законодательством сроков, является затягиванием дела, а завод злоупотребляет своими процессуальными правами.

«Срок на апелляционное обжалование истек еще в феврале этого года. Более того, в течение всего времени, пока дело рассматривается в суде апелляционной инстанции, Никопольский завод ферросплавов не возражал против законности решения суда первой инстанции и просил суд оставить его в силе», — говорят в GoLaw.

По данным адвокатов, только сейчас, то есть более чем через полгода после начала слушания дела в апелляции, за день до судебного заседания, оппоненты решают подать апелляционную жалобу и просят суд перенести рассмотрение дела из Киева в Днепр. Завод обосновывает несвоевременную подачу апелляции отсутствием средств на оплату судебного сбора и карантинными ограничениями, не предоставляя никаких доказательств в подтверждение этих обстоятельств.

Следующее судебное заседание назначено на 4 октября 2021 года и состоится в Северном апелляционном хозяйственном суде города Киева.