Канадский инвестор судится с Никопольским заводом ферросплавов Коломойского, Боголюбова и Пинчука

Восьмого сентября Северный апелляционный хозяйственный суд отказался слушать дело по иску канадского инвестора TIU Canada к Никопольскому заводу ферросплавов.
Никопольский завод ферросплавов за день до назначенного судебного заседания подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, с которым ранее был полностью согласен.
О чем речь?
В ходе заседания стало известно, что суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу завода, несмотря на то, что срок апелляционного обжалования истек еще полгода назад.
Что говорят адвокаты инвестора? Адвокаты GoLaw, представляющие интересы канадского инвестора в Украине, уверяют, что рассмотрение апелляционного дела вне установленных законодательством сроков, является затягиванием дела, а завод злоупотребляет своими процессуальными правами.
«Срок на апелляционное обжалование истек еще в феврале этого года. Более того, в течение всего времени, пока дело рассматривается в суде апелляционной инстанции, Никопольский завод ферросплавов не возражал против законности решения суда первой инстанции и просил суд оставить его в силе», — говорят в GoLaw.
По данным адвокатов, только сейчас, то есть более чем через полгода после начала слушания дела в апелляции, за день до судебного заседания, оппоненты решают подать апелляционную жалобу и просят суд перенести рассмотрение дела из Киева в Днепр. Завод обосновывает несвоевременную подачу апелляции отсутствием средств на оплату судебного сбора и карантинными ограничениями, не предоставляя никаких доказательств в подтверждение этих обстоятельств.
Следующее судебное заседание назначено на 4 октября 2021 года и состоится в Северном апелляционном хозяйственном суде города Киева.
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