0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Канадский инвестор судится с Никопольским заводом ферросплавов Коломойского, Боголюбова и Пинчука

Канадский инвестор судится с Никопольским заводом ферросплавов Коломойского, Боголюбова и Пинчука

Восьмого сентября Северный апелляционный хозяйственный суд отказался слушать дело по иску канадского инвестора TIU Canada к Никопольскому заводу ферросплавов.

Никопольский завод ферросплавов за день до назначенного судебного заседания подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, с которым ранее был полностью согласен.

О чем речь?

  • TIU Canada — канадский инвестор, который инвестировал в украинскую солнечную энергетику более 65 млн долларов за последние четыре года и стал первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA).
  • Компания ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию в Никополе мощностью 10,5 МВт в январе 2018 года, которая, по словам канадского инвестора, была незаконно отключена от электросети Никопольским заводом ферросплавов.
  • Завод принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Виктору Пинчуку.

В ходе заседания стало известно, что суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу завода, несмотря на то, что срок апелляционного обжалования истек еще полгода назад.

Что говорят адвокаты инвестора? Адвокаты GoLaw, представляющие интересы канадского инвестора в Украине, уверяют, что рассмотрение апелляционного дела вне установленных законодательством сроков, является затягиванием дела, а завод злоупотребляет своими процессуальными правами.

«Срок на апелляционное обжалование истек еще в феврале этого года. Более того, в течение всего времени, пока дело рассматривается в суде апелляционной инстанции, Никопольский завод ферросплавов не возражал против законности решения суда первой инстанции и просил суд оставить его в силе», — говорят в GoLaw.

По данным адвокатов, только сейчас, то есть более чем через полгода после начала слушания дела в апелляции, за день до судебного заседания, оппоненты решают подать апелляционную жалобу и просят суд перенести рассмотрение дела из Киева в Днепр. Завод обосновывает несвоевременную подачу апелляции отсутствием средств на оплату судебного сбора и карантинными ограничениями, не предоставляя никаких доказательств в подтверждение этих обстоятельств.

Следующее судебное заседание назначено на 4 октября 2021 года и состоится в Северном апелляционном хозяйственном суде города Киева.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.