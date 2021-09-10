Wizz Air возвращает зарплаты пилотов к допандемийному уровню

Wizz Air, авиакомпания с самым быстрым ростом в Европе, сегодня сообщает о том, что с 1 октября вернет зарплату пилотов к докоронавирусному уровню и станет одной из первых авиакомпаний, где временное сокращение зарплаты пилотов в связи с пандемией закончится.

Планы компании:

Wizz Air планирует нанять еще 200 пилотов и 800 бортпроводников к декабрю 2021 года;

в течение следующих десяти лет Wizz Air стремится создать тысячи рабочих мест, поскольку намерена втрое увеличить авиапарк до 500 самолетов Airbus.

Чтобы заполнить вакансии, созданные благодаря этому росту, Wizz Air планирует трудоустраивать в среднем 2000 специалистов ежегодно к 2030 г.

“Масштабный набор персонала происходит после года активного расширения деятельности Wizz Air, несмотря на вызовы пандемии. С марта 2020 года Wizz Air добавила в свою сеть 18 новых баз и более 300 новых маршрутов как по Европе, так и за ее пределами. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы по более чем 1000 маршрутам в 197 направлениях и в 49 странах, что превышает 100% мощности WIZZ до пандемии”, – рассказали в авиакомпании.

«Прошлый год был, несомненно, сложным для отрасли, но мы с гордостью сообщаем о том, что WIZZ является одной из первых авиакомпаний, которые вернули зарплаты пилотов к допандемийному уровню», – добавил Майкл Делехант, исполнительный вице-президент и главный операционный директор группы Wizz Air Holdings Plc.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших заработках, решил узнать, сколько зарабатывают пилоты в Украине.

Справка Finance.ua:

по данным сайта ua.trud.com, средняя зарплата пилота в месяц – 12 757 грн;

в то же время согласно исследованию The Village Україна, средний доход пилота в Украине 42 000 грн (во время пандемии) и 70 000 грн (до пандемии);

по данным сайта по поиску работы work.ua, средняя зарплата украинского пилота – 17 500 грн;

также по данным сайта finance.bigmir.net в Украине в 2021 году украинские пилоты получают в среднем 32 000 гривен на месяц и даже больше.

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