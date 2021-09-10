Wizz Air возвращает зарплаты пилотов к допандемийному уровню

Wizz Air, авиакомпания с самым быстрым ростом в Европе, сегодня сообщает о том, что с 1 октября вернет зарплату пилотов к докоронавирусному уровню и станет одной из первых авиакомпаний, где временное сокращение зарплаты пилотов в связи с пандемией закончится.
Планы компании:
Чтобы заполнить вакансии, созданные благодаря этому росту, Wizz Air планирует трудоустраивать в среднем 2000 специалистов ежегодно к 2030 г.
“Масштабный набор персонала происходит после года активного расширения деятельности Wizz Air, несмотря на вызовы пандемии. С марта 2020 года Wizz Air добавила в свою сеть 18 новых баз и более 300 новых маршрутов как по Европе, так и за ее пределами. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы по более чем 1000 маршрутам в 197 направлениях и в 49 странах, что превышает 100% мощности WIZZ до пандемии”, – рассказали в авиакомпании.
«Прошлый год был, несомненно, сложным для отрасли, но мы с гордостью сообщаем о том, что WIZZ является одной из первых авиакомпаний, которые вернули зарплаты пилотов к допандемийному уровню», – добавил Майкл Делехант, исполнительный вице-президент и главный операционный директор группы Wizz Air Holdings Plc.
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