Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,9%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,93 до 26,68 грн (-0,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,77/26,79 до 26,68/26,70 (-0,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,76/26,95 до 26,72/26,92 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8%.

На прошлой неделе глава Совета НБУ Богдан Данилишин отметил, что по операциям населения с валютой в сентябре возобновилось чистое предложение иностранной валюты, чистая продажа физлицами с начала месяца составила $ 30 млн.

По его же словам, соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на межбанковском рынке было близким к сбалансированному.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Alpari, на начавшейся неделе стоит ожидать заметного изменения курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках 26,7/26,9 грн», — прогнозирует эксперт.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, в свою очередь напоминает, что на прошлой неделе Правлением Национального банка Украины было принято решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых.

«Регулятор путем ужесточения монетарной политики пытается остановить рост потребительской инфляции. В августе данный показатель составил 10,2% в годовом исчислении. Согласно прогнозам НБУ, инфляция в октябре может достичь отметки в 11,0%, однако к концу нынешнего года опустится ниже 10,0% после поступления на рынки продукции нового урожая», — отмечает эксперт.

С его слов, повышение ставки может привести также к росту доходности ОВГЗ, что привлечет к ним интерес со стороны нерезидентов. С начала сентября они сократили свои вложения в этом активе на 1,95 млрд грн — до 96,64 млрд.

«Если зарубежные инвесторы начнут выводить данные средства в материнские юрисдикции, то существенно вырастет спрос на иностранные валюты и гривна окажется под давлением. Показательной будет завтра их позиция на аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ, где рынку будут предложены бонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. Полагаю, что на текущей неделе доллар США к гривне снова попытается преодолеть уровень 27,00. Единая европейская валюта, судя по всему, вырастет до отметки 32,05», — указывает Гойлов.