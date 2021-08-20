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Украина закупит еще несколько турецких беспилотников Bayraktar

Украина закупит еще несколько турецких беспилотников Bayraktar

Украина намерена закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar. На сегодня в распоряжении армии уже имеется два комплекса.

Об этом сообщается в интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, на сегодня на вооружении есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов.

“Один комплекс был приобретен в этом году по заказу Министерства обороны. Кроме того, для нужд Вооруженных сил в 2021-2022 гг. планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства”, – подчеркнул Залужный.

Он также отметил, что самой покупки недостаточно, поскольку нужно научиться эффективно с ними работать

“Сейчас мы изучаем методику использования этих аппаратов. Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы намного проще. Признаю, что к сожалению, мы имеем очень мало опыта”, – добавил Залужный.

По материалам РБК-Украина
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