Объем наличных денег в обращении вне банков в августе сократился

Объем наличных денег в обращении вне банков в августе уменьшился на 4,95 млрд грн (-0,9%), а с начала года увеличился на 28,2 млрд грн (+5,5%) – до 544,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Как изменились показатели:

объем наличных средств в кассе банков на конец августа составлял 49,77 млрд грн, что на 4,45 млрд грн больше (+9,8%), чем было на конец июля, и на 7,4 млрд грн больше (+17,4%), чем было на начало года;

объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году увеличился на 34,2%. По состоянию на 1 сентября рост этого показателя в годовом измерении (то есть по сравнению с 01.09.2020) замедлился до 15,7%.

Нацбанк отмечал, что в прошлом году повышенный спрос на наиболее ликвидные активы наблюдался в большинстве стран мира, и это типичная реакция населения на рост неопределенности в периоды кризисов. Так, в 2020 году отношение наличности к ВВП в Польше выросло на 3.5 п.п. – до 13.8%, Чехии – на 1.4 п.п. до 12.6%, в России – на 2.8 п.п. до 12.5%, в Украине – на 2.6 п.п. до 13.3%.