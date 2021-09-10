0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Объем наличных денег в обращении вне банков в августе сократился

Объем наличных денег в обращении вне банков в августе сократился

Объем наличных денег в обращении вне банков в августе уменьшился на 4,95 млрд грн (-0,9%), а с начала года увеличился на 28,2 млрд грн (+5,5%) – до 544,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Как изменились показатели:

  • объем наличных средств в кассе банков на конец августа составлял 49,77 млрд грн, что на 4,45 млрд грн больше (+9,8%), чем было на конец июля, и на 7,4 млрд грн больше (+17,4%), чем было на начало года;
  • объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году увеличился на 34,2%. По состоянию на 1 сентября рост этого показателя в годовом измерении (то есть по сравнению с 01.09.2020) замедлился до 15,7%.

Нацбанк отмечал, что в прошлом году повышенный спрос на наиболее ликвидные активы наблюдался в большинстве стран мира, и это типичная реакция населения на рост неопределенности в периоды кризисов. Так, в 2020 году отношение наличности к ВВП в Польше выросло на 3.5 п.п. – до 13.8%, Чехии – на 1.4 п.п. до 12.6%, в России – на 2.8 п.п. до 12.5%, в Украине – на 2.6 п.п. до 13.3%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.