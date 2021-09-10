Объем наличных денег в обращении вне банков в августе сократился

Объем наличных денег в обращении вне банков в августе уменьшился на 4,95 млрд грн (-0,9%), а с начала года увеличился на 28,2 млрд грн (+5,5%) – до 544,3 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Как изменились показатели:
Нацбанк отмечал, что в прошлом году повышенный спрос на наиболее ликвидные активы наблюдался в большинстве стран мира, и это типичная реакция населения на рост неопределенности в периоды кризисов. Так, в 2020 году отношение наличности к ВВП в Польше выросло на 3.5 п.п. – до 13.8%, Чехии – на 1.4 п.п. до 12.6%, в России – на 2.8 п.п. до 12.5%, в Украине – на 2.6 п.п. до 13.3%.
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