В Украине снизились ставки на кредиты для населения

Средние процентные ставки в гривне по новым кредитам банков для населения в августе 2021 года составляли 33,7% годовых. Это меньше на 0,2 пункта, чем в июле.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В то же время ставки в иностранной валюте выросли на 2,8 п. п. до 5,6% годовых.
Ставки для бизнеса Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе выросли с 9,3% до 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,9% до 3,2%.
Кредитный портфель банков за месяц вырос на 3,3% до 1 014 млрд гривен, в т. ч. для населения вырос на 2,2% до 226 млрд гривен, для предприятий — вырос на 3,0% до 771 млрд гривен.
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