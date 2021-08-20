Рынок земли: в каких областях купили больше всего гектаров

С начала земельной реформы в Украине зарегистрировано 15 533 сделки по купле/продаже сельскохозяйственных земель. Общая площадь проданных участков составляет 35 876 га. Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, решил рассказать о стоимости земли и проблемах купли-продажи земли.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на 13 сентября 2021 года заключено 15 533 сделки в рамках рынка земли», – говорится в сообщении Минагрополитики.

С открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине, то есть с 1 июля по 13 сентября этого года в Украине зарегистрировано сделок на 35 876 га земель.

По площади приобретенных участков лидируют Кировоградская (4930,9 га), Харьковская (4236 га) и Полтавская (3599,5 га) области.



Инфографика: Минагрополитики

За время функционирования свободного рынка «всплыло» много проблемных факторов, которые тормозят процессы заключения сделок купли-продажи с/х земель, сообщает zemelka.ua.

В частности, экспертами по точному земледелию были выделены 6 основных проблем купли-продажи земли:

долгая проверка документов;

несовершенство законодательства;

отказ нотариусов заключать сделки купли-продажи;

отсутствие предложения на рынке земли;

недостатки схем кредитования под покупку земли;

высокая себестоимость оформления кредита.

По состоянию на конец августа средняя цена участков, находящихся в собственности/аренде, сейчас составляет 27,21 тыс. грн за га.

В настоящее время самая высокая цена зафиксирована на Киевщине (42,2 тыс. грн/га), в Одесской области (39,9 тыс. грн/га) и Винницкой области (37 тыс. грн/га).

Самая низкая стоимость земли сейчас на Житомирщине (15,9 тыс. грн/га) и Донетчине (17,5 тыс. грн/га).

Справка Finance.ua:

1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли;

до 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физические лица – граждане Украины с ограничением в 100 га в одни руки;

вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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