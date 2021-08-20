Солнечный свет разлагает пластик на новые химические вещества, в том числе и токсичные

Солнечный свет способен разлагать пластиковые отходы, которые опасны сами по себе, на новые химические вещества и соединения, растворимые в воде.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Океанографического института Вудс-Гоулэй в США.
Они показали, что солнечный свет способен не только разрушать пластик, но и превращать его базовые полимеры в новые химические соединения.
Этот процесс проходит довольно быстро: после того, как пластиковые пакеты, с которыми проводились эксперименты, подвергались воздействию солнечного света в течение менее 100 часов, из них было вымыто большое количество растворимых органических углеродных соединений.
В ходе эксперимента исследователи поместили полиэтиленовые пакеты в мензурки с раствором, близким к морской воде. Половина мензурок находилась в темном ящике шесть дней. Остальные оставались пять дней на свету.
Было обнаружено, что образцы, оставленные в темноте, выделяли в соленую воду небольшое количество растворимых органических соединений. В то же время те образцы, которые находились на свету, «купались» в новых химических веществах, отмечает издание.
Пластиковый «суп» содержал десятки тысяч растворенных органических соединений, в том числе вероятно токсичных, и все они были получены за время, эквивалентное нескольким неделям плавание мусора в океане под лучами солнца.
«Страннно было обнаружить, что солнечный свет может разложить пластик, который, по сути, является одним составом, в который обычно добавляют некоторые добавки, на десятки тысяч соединений, которые растворяются в воде», — сказал исследователь Коллин Уорд.
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