SpaceX будет предоставлять услуги связи на удаленных островах и в горных районах Японии

Японский оператор мобильной связи KDDI Corp. сообщил в понедельник, что будет сотрудничать с американской компанией SpaceX с целью предоставления услуг спутниковой связи на удаленных островах и в горных районах Японии.

Об этом сообщает Kyodo News.

Компания KDDI сообщила, что намерена использовать спутники SpaceX Starlink для обеспечения высокоскоростного широкополосного Интернета с низкой задержкой с целью повышения качества услуг в горных районах и отдаленных островах до 2022 года. Ожидается, что для этого будут задействованы 1200 мобильных вышек.

Как отмечается, спутники SpaceX летают на высоте 550 км, в 65 раз ниже других, что позволяет осуществлять передачу больших объемов данных с высокой скоростью.

Министерство внутренних дел и связи Японии выдало экспериментальную лицензию на эксплуатацию наземной станции для услуги Starlink, установленной в Центре спутниковой связи Ямагучи на западе Японии, сообщает KDDI.

В начале августа проект Starlink Илона Маска получил лицензию на строительство наземной спутниковой станции на острове Мэн, что обеспечит полное интернет-покрытие по всей Великобритании.

Компания Илона Маска SpaceX планирует полностью обеспечить планету глобальным интернет-покрытием с помощью мини-спутников Starlink в сентябре, однако потом ей нужно будет получить разрешение регуляторов.

Компания работает над запуском на орбиту 42 тыс. спутников Starlink до 2027 года для поддержки глобального широкополосного сигнала.