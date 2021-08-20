SpaceX будет предоставлять услуги связи на удаленных островах и в горных районах Японии

Японский оператор мобильной связи KDDI Corp. сообщил в понедельник, что будет сотрудничать с американской компанией SpaceX с целью предоставления услуг спутниковой связи на удаленных островах и в горных районах Японии.
Об этом сообщает Kyodo News.
Компания KDDI сообщила, что намерена использовать спутники SpaceX Starlink для обеспечения высокоскоростного широкополосного Интернета с низкой задержкой с целью повышения качества услуг в горных районах и отдаленных островах до 2022 года. Ожидается, что для этого будут задействованы 1200 мобильных вышек.
Как отмечается, спутники SpaceX летают на высоте 550 км, в 65 раз ниже других, что позволяет осуществлять передачу больших объемов данных с высокой скоростью.
Министерство внутренних дел и связи Японии выдало экспериментальную лицензию на эксплуатацию наземной станции для услуги Starlink, установленной в Центре спутниковой связи Ямагучи на западе Японии, сообщает KDDI.
В начале августа проект Starlink Илона Маска получил лицензию на строительство наземной спутниковой станции на острове Мэн, что обеспечит полное интернет-покрытие по всей Великобритании.
Компания Илона Маска SpaceX планирует полностью обеспечить планету глобальным интернет-покрытием с помощью мини-спутников Starlink в сентябре, однако потом ей нужно будет получить разрешение регуляторов.
Компания работает над запуском на орбиту 42 тыс. спутников Starlink до 2027 года для поддержки глобального широкополосного сигнала.
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