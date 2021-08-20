Цены на iPhone 12 снизили на сотни долларов перед выходом iPhone 13

Эксперты считают, что продавцы увеличат скидки через несколько месяцев после выхода новинки.
В Китае iPhone 12 резко подешевели в преддверии презентации новых смартфонов от компании Apple. Об этом сообщает сайт Mydrivers, ссылаясь на осведомленные источники.
Перед долгожданной презентацией iPhone 13 пытаются освободить склады, продав как можно больше смартфонов. За считаные дни до релиза некоторые торговые платформы опустили ценник на iPhone 12 с 128 ГБ встроенной памяти до ¥ 4799 юаней или $ 744, что на $ 310 меньше по сравнению с рекомендованной стоимостью устройства в Китае ($ 1055). Другие версии также заметно подорожали, в зависимости от объема памяти и цвета.
Китайский ресурс Decluttr, предназначенный для покупки и продажи подержанных смартфонов, предвидит дальнейшее падение цен на смартфоны Apple. По мнению аналитиков, через месяц после выхода на рынок iPhone 13, старые Iphone 12 подешевеют на 12% (на $ 40), через три месяца – на 20% ($ 65). При этом iPhone 12 Pro Max через месяц должен стоить на $ 63 меньше, а через три месяца – более чем на $ 100.
Аналитики Mydrivers предполагают, что iPhone 13 окажется намного дороже своего предшественника, а может даже дешевле. Среди новшеств стоит выделить большую емкость аккумулятора, процессор A15 и дисплей с частотой 120 ГГц и спутниковую связь. Визуально модели кардинально измениться не должны.
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