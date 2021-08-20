Все модели iPhone 13 получат минимум по 128 ГБ памяти

В преддверии завтрашней презентации Applе аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо раскрыл некоторые подробности о конфигурации памяти всех будущих смартфонов серии iPhone 13.

В своей новой исследовательской заметке Куо заявил, что все новые iPhone, включая iPhone 13 mini и iPhone 13, получат 128 ГБ встроенной памяти в минимальной конфигурации, а топовые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут впервые доступны с накопителем на 1 ТБ.

Таким образом, новые смартфоны Apple будут доступны в следующих конфигурациях памяти:

iPhone 13 mini и iPhone 13 – 128/256/512 ГБ;

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max-128/256/512 ГБ и 1 ТБ.

Напоминаем, что официальная презентация новых устройств Apple состоится во вторник, 14 сентября.