Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide5, но купить его можно только в одной стране

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide5, который внешне отличается от всех других устройств бренда и больше напоминает недорогие телефоны Xiaomi.

Смартфон получил 6,6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, стандартной частотой обновления 60 Гц и V-образный вырез под селфи-камеру на 8 Мп.

На задней панели находятся три камеры: основная на 64 Мп, сверхширокоугольная на 5 Мп с углом обзора 115°, а также датчик глубины на 2 Мп.

Galaxy Wide5 оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Кроме того, в смартфон установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.