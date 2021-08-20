0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide5, но купить его можно только в одной стране

Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide5, но купить его можно только в одной стране

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide5, который внешне отличается от всех других устройств бренда и больше напоминает недорогие телефоны Xiaomi.

Смартфон получил 6,6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, стандартной частотой обновления 60 Гц и V-образный вырез под селфи-камеру на 8 Мп.

На задней панели находятся три камеры: основная на 64 Мп, сверхширокоугольная на 5 Мп с углом обзора 115°, а также датчик глубины на 2 Мп.

Galaxy Wide5 оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Кроме того, в смартфон установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.