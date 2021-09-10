Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 млн грн от инвесторов

Злоумышленник завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. Средства предназначались для строительства многоэтажного дома в центре столицы, однако жилой комплекс на протяжении восьми лет до сих пор не построен.

Бывшего директора строительно-инвестиционной компании в форме ООО разоблачили следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции и процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

«Должностное лицо в 2012—2013 годах завладело средствами граждан-инвесторов. Потерпевшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство», — говорят полицейские.

Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов.



Фото: Нацполиция

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, которая указывает на противоправную деятельность.

Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364−1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.