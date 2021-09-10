Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 млн грн от инвесторов

Злоумышленник завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. Средства предназначались для строительства многоэтажного дома в центре столицы, однако жилой комплекс на протяжении восьми лет до сих пор не построен.
Бывшего директора строительно-инвестиционной компании в форме ООО разоблачили следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции и процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.
«Должностное лицо в 2012—2013 годах завладело средствами граждан-инвесторов. Потерпевшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство», — говорят полицейские.
Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов.
Фото: Нацполиция
В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, которая указывает на противоправную деятельность.
Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364−1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: «Мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию»7 ч. назад - 1119 5
С сентября вся электроэнергия должна продаваться на бирже — Нацкомиссия9 ч. назад - 642 5
Готовы ли украинцы пересесть на электрокары (инфографика)10.09.2021, 20:04 - 1587 5
Представлены электровелосипеды BMW со скоростью до 60 км/ч и запасом хода до 300 км14 ч. назад - 1255 3
СБУ, МОН и Минцифры предупредили коррупционную аферу на 300 млн грн2 ч. назад - 211 1
Лазебная сообщила, на сколько украинцам хватит текущих сбережений7 ч. назад - 2914
В Украине могут появиться новые номера для автомобилейВчера, 18:09 - 2769 1
Какие ФЛП приносят Украине больше всего налогов5 ч. назад - 2199
Сколько платят айтишникам в крупных городах Украины4 ч. назад - 1466
Где квартиры и дома дорожают сильнее всего - мнение экспертаВчера, 20:01 - 1405
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)5 ч. назад - 146
Роботы-патрульные начали следить за порядком в СингапуреВчера, 11:56 - 176
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 580 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1821
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1057