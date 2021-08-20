0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Subaru Levorg получит 2,4 л турбодвигатель от WRX

Subaru Levorg получит 2,4 л турбодвигатель от WRX

Новый универсал Subaru Levorg, который будет продаваться как модель 2022 года, получит 2,4 л турбодвигатель от WRX. Об этом сообщает CarExpert со ссылкой на представителей Subaru.

Subaru уже давно не выпускает универсал Impreza WRX. Заменой этой модели можно было считать Levorg предыдущего поколения с 2,0 л турбомотором мощностью 300 л.с. Однако, у Levorg текущего, второго, поколения такой версии нет.

Сейчас у Levorg нет высокопроизводительной версии. Единственная силовая установка у него – 1,8 л турбомотор мощностью 174 л.с.

По данным CarExpert, скоро появится Levorg с 2,4 л турбодвигателем от WRX, который только недавно появился в продаже. Мощность этого силового агрегата составляет 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. У WRX он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с Subaru Performance Transmission.

Не исключено, что у Levorg мощность этого мотора будет немного меньше, как у Ascent и Legacy. Эти модели оснащаются мотом мощностью 260 л.с. и 376 Нм крутящего момента.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.