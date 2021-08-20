Subaru Levorg получит 2,4 л турбодвигатель от WRX

Новый универсал Subaru Levorg, который будет продаваться как модель 2022 года, получит 2,4 л турбодвигатель от WRX. Об этом сообщает CarExpert со ссылкой на представителей Subaru.

Subaru уже давно не выпускает универсал Impreza WRX. Заменой этой модели можно было считать Levorg предыдущего поколения с 2,0 л турбомотором мощностью 300 л.с. Однако, у Levorg текущего, второго, поколения такой версии нет.

Сейчас у Levorg нет высокопроизводительной версии. Единственная силовая установка у него – 1,8 л турбомотор мощностью 174 л.с.

По данным CarExpert, скоро появится Levorg с 2,4 л турбодвигателем от WRX, который только недавно появился в продаже. Мощность этого силового агрегата составляет 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. У WRX он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с Subaru Performance Transmission.

Не исключено, что у Levorg мощность этого мотора будет немного меньше, как у Ascent и Legacy. Эти модели оснащаются мотом мощностью 260 л.с. и 376 Нм крутящего момента.