СБУ, МОН и Минцифры предупредили коррупционную аферу на 300 млн грн

Служба безопасности Украины, Минцифры и Министерство образования и науки Украины заподозрили коррупционный сговор во время проведения тендеров на ноутбуки для учителей. Все тендеры направлены на проверку документов. Экспертиза будет проведена в течение недели. В то же время тендеры остаются активными. Об этом стало известно во время совместного брифинга Минцифры, СБУ и МОН.
Подозрение возникло после того, как стало известно, что мошенники, называясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по регионам победителей закупок с последующим получением «откатов». Сумма аферы, которую удалось предупредить, — 300 миллионов гривен.
«Наша цель — предоставить каждому учителю ноутбук, чтобы сделать образовательный процесс цифровым и доступным. Мы создали прозрачные и справедливые условия, а каждый украинец может узнать о деталях проведения закупок. Мы не дадим ни одному чиновнику и их сообщникам наживаться на государственных средствах, которые выделены на помощь нашим школам. Я лично и вся команда Минцифры будем отслеживать и пресекать все подобные случаи», — заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Таким образом после повторной экспертизы заказчик должен сделать следующее:
Вся достоверная информация о тендере проекта «Ноутбук каждому учителю» есть в специальном дашборде, который обновляется еженедельно.
«Мы получили информацию о намерениях организовать крупную коррупционную схему, в которой злоумышленники действовали под видом представителей правительства. СБУ раскрыла все детали „схемы“. Вместе с Минцифрой и Минобразования мы провели совещание, на которое пригласили участников рынка — это около 30 компаний, — и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что „откаты“ недопустимы. Если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой», — отметил врио начальника департамента кибербезопасности (ДКИБ) СБУ Илья Витюк.
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