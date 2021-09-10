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СБУ, МОН и Минцифры предупредили коррупционную аферу на 300 млн грн

СБУ, МОН и Минцифры предупредили коррупционную аферу на 300 млн грн

Служба безопасности Украины, Минцифры и Министерство образования и науки Украины заподозрили коррупционный сговор во время проведения тендеров на ноутбуки для учителей. Все тендеры направлены на проверку документов. Экспертиза будет проведена в течение недели. В то же время тендеры остаются активными. Об этом стало известно во время совместного брифинга Минцифры, СБУ и МОН.

Подозрение возникло после того, как стало известно, что мошенники, называясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по регионам победителей закупок с последующим получением «откатов». Сумма аферы, которую удалось предупредить, — 300 миллионов гривен.

«Наша цель — предоставить каждому учителю ноутбук, чтобы сделать образовательный процесс цифровым и доступным. Мы создали прозрачные и справедливые условия, а каждый украинец может узнать о деталях проведения закупок. Мы не дадим ни одному чиновнику и их сообщникам наживаться на государственных средствах, которые выделены на помощь нашим школам. Я лично и вся команда Минцифры будем отслеживать и пресекать все подобные случаи», — заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Таким образом после повторной экспертизы заказчик должен сделать следующее:

  • Определить победителя тендера.
  • Опубликовать сообщение о победителе на ProZorro.
  • Получить договор, подписанный исполнителем тендера. Важно: заказчик подписывает этот договор только после повторной экспертизы.
  • Собрать пакет документов для повторной экспертизы: сопроводительное письмо, технико-экономическое обоснование проекта, годовой план закупки и копию договора, подписанную исполнителем.
  • Отправить эти документы по СЭВ или на электронный адрес: npi2021@thedigital.gov.ua (подписанные КЭП).

Вся достоверная информация о тендере проекта «Ноутбук каждому учителю» есть в специальном дашборде, который обновляется еженедельно.

«Мы получили информацию о намерениях организовать крупную коррупционную схему, в которой злоумышленники действовали под видом представителей правительства. СБУ раскрыла все детали „схемы“. Вместе с Минцифрой и Минобразования мы провели совещание, на которое пригласили участников рынка — это около 30 компаний, — и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что „откаты“ недопустимы. Если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой», — отметил врио начальника департамента кибербезопасности (ДКИБ) СБУ Илья Витюк.

По материалам ITC.ua
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