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Малюська рассказал, будут ли конфисковывать имущество олигархов

Малюська рассказал, будут ли конфисковывать имущество олигархов

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что имущество олигархов не будут конфисковывать.

Об этом он сказал на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

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«Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму или будет, например, конфискация имущества. Нет. Просто они (олигархи) не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в оффшорных компаниях, чтобы все их активы общество видело», — сказал Малюська.

Также он отметил, что после принятия соответствующего закона и утверждения критериев для включения лиц в реестр олигархов они будут иметь полгода, чтобы избежать попадания в этот реестр.

«Мы рассчитываем, что олигархи воспользуются такой возможностью и станут просто честными бизнесменами», — добавил Малюська.

Справка Finance.ua:

  • 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах;
  • в документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов;
  • согласно законопроекту, решение о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом) принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
По материалам РБК-Украина
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