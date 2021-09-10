Малюська рассказал, будут ли конфисковывать имущество олигархов

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что имущество олигархов не будут конфисковывать.

Об этом он сказал на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

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«Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму или будет, например, конфискация имущества. Нет. Просто они (олигархи) не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в оффшорных компаниях, чтобы все их активы общество видело», — сказал Малюська.

Также он отметил, что после принятия соответствующего закона и утверждения критериев для включения лиц в реестр олигархов они будут иметь полгода, чтобы избежать попадания в этот реестр.

«Мы рассчитываем, что олигархи воспользуются такой возможностью и станут просто честными бизнесменами», — добавил Малюська.

Справка Finance.ua:

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах;

в документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов;