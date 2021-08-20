Hyundai Solaris оставили без механической трансмиссии (фото)

Компания Hyundai сократила линейку трансмиссий седана Acсent (Solaris) на американском авторынке. Как стало известно изданию Cars Direct, в бюджетной корейской четырехдверке больше не будет механической коробки передач.
Таким образом, с 2022 модельного года Hyundai Acсent (он же Hyundai Solaris) в США можно будет купить исключительно с вариатором. Отказ от механической коробки передач разом увеличит стартовую цену на автомобиль. В базовой комплектации седан будет стоить от 17 670 долларов вместо 16 400 долларов.
На сегодняшний день Hyundai Acсent является самым доступным автомобилем в США. На американский рынок седан поставляют с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиные силы.
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