0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Hyundai Solaris оставили без механической трансмиссии (фото)

Hyundai Solaris оставили без механической трансмиссии (фото)

Компания Hyundai сократила линейку трансмиссий седана Acсent (Solaris) на американском авторынке. Как стало известно изданию Cars Direct, в бюджетной корейской четырехдверке больше не будет механической коробки передач.

Таким образом, с 2022 модельного года Hyundai Acсent (он же Hyundai Solaris) в США можно будет купить исключительно с вариатором. Отказ от механической коробки передач разом увеличит стартовую цену на автомобиль. В базовой комплектации седан будет стоить от 17 670 долларов вместо 16 400 долларов.

На сегодняшний день Hyundai Acсent является самым доступным автомобилем в США. На американский рынок седан поставляют с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиные силы.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.