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5 необычных вакансий сентября

5 необычных вакансий сентября

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, рассказывает о вакансиях, которые точно заинтересуют тех, кто не боится экспериментировать.

Просмотрщик кинофестивалей, кинокритик в KINOLIFE Distribution (Киев). Международная кинодистрибьюторская компания ищет волонтеров для просмотра короткометражных лент из разных стран мира.

Портрет идеального кандидата: ответственный и креативный человек, который любит и понимает независимое кино; хорошо владеет английским языком. Компания обещает: интересный опыт; рекомендации; участие в ивентах компании и другие бонусы.

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Електролог в Beauty studio by German (Днепр). Студия электроэпиляции ищет электролога (мастера по эпиляции). Требования: Опыт работы на аналогичной должности от 1 года. Студия предлагает: заработную плату без задержек до 18 000 грн; полное бесплатное обучение всем тонкостям профессии; график: 2/2.

Биолог в криохранилище в Центр эмбриональных тканей “Эмселл” (Киев). Компания клеточных технологий ищет на постоянную работу биолога для кропотливой работы в криохранилище стволовых клеток.

Ищут мотивированного специалиста, способного каталогизировать и упорядочивать криохранилище. Требования: Опыт работы в криохранилище; навыки работы в чистых помещениях; опыт работы с программируемыми замораживателями; документирование результатов работы; точность выполнения обязанностей.

Оператор дрона/ГИС-специалист в AST (Киев). Группа компаний – один из лидеров отрасли, специализируется на выращивании, переработке, продаже зерновых и бобовых культур, объявляет конкурс на вакансию.

Требования: опыт использования агро-дронов Dji Agras или аналогов по внесению СЗР; опыт работы в ГИС программах (ArcGIS) – будет преимуществом; опыт управлениями квадрокоптерами; уверенное владение ПК; наблюдательность, аналитические способности; способность к оперативному принятию решений, усидчивость, исполнительность; готовность к командировкам; опыт вождения, права категории «В».

Нутрициолог в «Имбирь» (Киев). В вегетарианскую кулинарную школу и вегетарианское кафе нужен специалист. Ищут мастера своего дела, который разделяет философию этического и здорового питания. Основное требование – обязательно быть вегетарианцем и иметь опыт работы в этом направлении.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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