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«Энергоатом» отсудил 19 миллиардов у «Энергорынка»

«Энергоатом» отсудил 19 миллиардов у «Энергорынка»

Суд удовлетворил иск госпредприятия «Энергоатом» к госпредприятию «Энергорынок» и решил взыскать с ответчика 18,97 миллиарда гривен, из которых 9,78 миллиарда — задолженность за приобретенную электроэнергию, а 9,19 миллиарда — инфляционные потери.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева.

ГП «Энергорынок» до июля 2019 года выполняло функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля 2019 года в Украине запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП «Энергорынок» как единого покупателя и продавца электроэнергии.

Согласно закону «О рынке электрической энергии», «Энергорынок» осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.

По данным ГП «Энергорынок», на 01.05.2021 его дебиторская задолженность (долги участников рынка перед этим госпредприятием) — 29,423 млрд грн, а кредиторская задолженность — 26,975 млрд грн (долг ГП перед участниками рынка).

В Минэнерго заявляли, что пытаются убедить Минфин выпустить ОВГЗ для погашения задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии до 1 июля 2019 года.

Убыток Г П «Энергорынок» по итогам 2020 года — 2,59 млрд грн (за 2019 год — 1,24 млрд грн).

На конец марта 2021 года активы ГП «Энергорынок» составили 21,935 млрд грн (на начало года — 21,923 млрд грн).

По данным ГП «Энергорынок», на конец 2020 года дебиторская задолженность перед ним за электроэнергию составила 29,6 млрд грн, из которой задолженность контрагентов, которые вели деятельность на оккупированных Россией территориях Украины (часть Донецкой и Луганской областей и в Крыму) — 26,38 млрд грн.

Речь идет о долгах ГП «Региональные электрические сети», ООО «Луганское энергетическое объединение», ОАО «Луганскоблэнерго», АО «ДТЭК Донецкие электросети», ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Крымэнерго», ЧАО «СКЕК».

По материалам Finbalance
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