Маск просит персонал работать «супер хардкорно», чтобы своевременно поставлять Tesla

Директор Tesla Илон Маск попросил сотрудников «пройти супер хардкор», чтобы обеспечить своевременную доставку авто в 3 квартале.

Об этом он написал сотрудникам в письме, передает Reuters.

«На этот раз волна доставки квартала чрезвычайно высока, поскольку мы страдали (как и вся промышленность) от крайне серьезного дефицита деталей в начале этого квартала», — сказал он в электронном письме.

Он сказал, что Tesla построила «много автомобилей с недостающими деталями, которые нужно было добавить позже».

«Это самая большая волна в истории Tesla», — сказал он, имея в виду конец квартала.

В СМИ отметили, что Маск традиционно присылает сотрудникам электронные письма в конце почти каждого квартала.