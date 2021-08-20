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Маск просит персонал работать «супер хардкорно», чтобы своевременно поставлять Tesla

Маск просит персонал работать «супер хардкорно», чтобы своевременно поставлять Tesla

Директор Tesla Илон Маск попросил сотрудников «пройти супер хардкор», чтобы обеспечить своевременную доставку авто в 3 квартале.

Об этом он написал сотрудникам в письме, передает Reuters.

«На этот раз волна доставки квартала чрезвычайно высока, поскольку мы страдали (как и вся промышленность) от крайне серьезного дефицита деталей в начале этого квартала», — сказал он в электронном письме.

Он сказал, что Tesla построила «много автомобилей с недостающими деталями, которые нужно было добавить позже».

«Это самая большая волна в истории Tesla», — сказал он, имея в виду конец квартала.

В СМИ отметили, что Маск традиционно присылает сотрудникам электронные письма в конце почти каждого квартала.

По материалам Економічна Правда
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