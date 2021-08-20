Маск просит персонал работать «супер хардкорно», чтобы своевременно поставлять Tesla

Директор Tesla Илон Маск попросил сотрудников «пройти супер хардкор», чтобы обеспечить своевременную доставку авто в 3 квартале.
Об этом он написал сотрудникам в письме, передает Reuters.
«На этот раз волна доставки квартала чрезвычайно высока, поскольку мы страдали (как и вся промышленность) от крайне серьезного дефицита деталей в начале этого квартала», — сказал он в электронном письме.
Он сказал, что Tesla построила «много автомобилей с недостающими деталями, которые нужно было добавить позже».
«Это самая большая волна в истории Tesla», — сказал он, имея в виду конец квартала.
В СМИ отметили, что Маск традиционно присылает сотрудникам электронные письма в конце почти каждого квартала.
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