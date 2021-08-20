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Италия хочет сохранить выпуск суперкаров с ДВС, Porsche протестует

Италия хочет сохранить выпуск суперкаров с ДВС, Porsche протестует

В Италии хотят сохранить выпуск спортивных автомобилей с мощными ДВС. Компания Porsche, напротив, выступает за полный переход на электротягу и призывает Еврокомиссию не делать никаких исключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В то время как Европа, согласно плану Green Deal, готовится c 2035 года запретить двигатели внутреннего сгорания, Италия – вотчина мощных спортивных автомобилей – уже ищет способы обойти предлагаемые ограничения.

В настоящий момент правительство Италии во главе с Марио Драги ведет переговоры с Европейским союзом о защите производителей суперкаров от поэтапного отказа от ДВС.

“Этим автомобилям нужны особые технологии и аккумуляторы для перехода”, – отметил министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани. Подразумевается, что для высокопроизводительных суперкаров недостаточно запаса хода, который могут дат существующие аккумуляторные батареи.

При этом Ferrari, самая известная в мире итальянская марка суперкаров, не спешит с переходом на электротягу. Пока в гамме компании есть лишь подключаемые гибриды, а первая полностью электрическая модель должна появиться в 2025 году.

По материалам РБК-Украина
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