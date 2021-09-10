В августе 2021 года украинские водители зарегистрировали на вторичном рынке 24 тыс. кроссоверов. Из них украинцы приобрели 10,8 тыс. авто, пригнанных из-за границы.
Как сообщает Auto. ria, кроссоверы занимают 19% всех продаж «вторички». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о самых популярных марках августа.
Чаще всего украинцы отдавали предпочтение джипам брендов Nissan, Jeep, Hyundai, Volkswagen и BMW.
«Значительных изменений в двадцатке не произошло — максимум плюс или минус три места. По сравнению с июлем на три строки выше в августовском „Топ-20“ расположился Nissan Qashqai/Rogue Sport, и на столько же ниже Ford Escape/Kuga. Пропустив прошлый месяц, вернулась в список „Нива“», — пишут аналитики Auto.ria.
Топ-20 самых популярных б/у кроссоверов в Украине:
1. Nissan Rogue/X-Trail — 1555 ед.
2. Hyundai Tucson/ix35 — 1016 ед.
3. BMW X5 — 999 ед.
4. Nissan Qashqai/Rogue — 898 ед.
5. Mitsubishi Outlander — 883 ед.
6. Hyundai Santa Fe — 875 ед.
7. Volkswagen Tiguan — 842 ед.
8. Ford Escape/Kuga — 778 ед.
9. Toyota RAV4 — 730 ед.
10. Volkswagen Touareg — 698 ед.
Инфографика: Auto. ria
11. Kia Sportage — 627 ед.
12. Honda CR-V — 557 ед.
13. Mazda CX-5 — 546 ед.
14. Kia Sorento — 541 ед.
15. Dodge Journey — 497 ед.
16. Subaru Forester — 470 ед.
17. Jeep Cherokee — 447 ед.
18. Jeep Compass — 524 ед.
19. ВАЗ 2121 Нива — 406 ед.
20. Audi Q5 — 392 ед.
Инфографика: Auto. ria
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