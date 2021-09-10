В августе 2021 года украинские водители зарегистрировали на вторичном рынке 24 тыс. кроссоверов. Из них украинцы приобрели 10,8 тыс. авто, пригнанных из-за границы.

Как сообщает Auto. ria, кроссоверы занимают 19% всех продаж «вторички». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о самых популярных марках августа.

Чаще всего украинцы отдавали предпочтение джипам брендов Nissan, Jeep, Hyundai, Volkswagen и BMW.

«Значительных изменений в двадцатке не произошло — максимум плюс или минус три места. По сравнению с июлем на три строки выше в августовском „Топ-20“ расположился Nissan Qashqai/Rogue Sport, и на столько же ниже Ford Escape/Kuga. Пропустив прошлый месяц, вернулась в список „Нива“», — пишут аналитики Auto.ria.

Топ-20 самых популярных б/у кроссоверов в Украине:

1. Nissan Rogue/X-Trail — 1555 ед.

2. Hyundai Tucson/ix35 — 1016 ед.

3. BMW X5 — 999 ед.

4. Nissan Qashqai/Rogue — 898 ед.

5. Mitsubishi Outlander — 883 ед.

6. Hyundai Santa Fe — 875 ед.

7. Volkswagen Tiguan — 842 ед.

8. Ford Escape/Kuga — 778 ед.

9. Toyota RAV4 — 730 ед.

10. Volkswagen Touareg — 698 ед.



Инфографика: Auto. ria

11. Kia Sportage — 627 ед.

12. Honda CR-V — 557 ед.

13. Mazda CX-5 — 546 ед.

14. Kia Sorento — 541 ед.

15. Dodge Journey — 497 ед.

16. Subaru Forester — 470 ед.

17. Jeep Cherokee — 447 ед.

18. Jeep Compass — 524 ед.

19. ВАЗ 2121 Нива — 406 ед.

20. Audi Q5 — 392 ед.



Инфографика: Auto. ria

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