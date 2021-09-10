Украина могла бы производить не только металл, но и роботов из этого металла — МВФ

Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Владислав Рашкован считает, что Украина может производить и предлагать миру продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Об этом он заявил во время выступления на форуме YES Brainstorming, передает «Укринформ».
«Украина могла бы производить для мира дроны, которые можно использовать в сельском хозяйстве. Производить не только металл, но и роботов из этого металла, чтобы был высокий уровень добавленной стоимости нашей продукции», – сказал Рашкован.
Он подчеркнул, что Украина должна продавать миру не только человеческий ресурс, например, программистов, но и технологическую продукцию. Кроме того, по мнению Рашкована, Украина может предлагать партнерам свой опыт в сфере безопасности, в том числе в борьбе с дезинформацией и в сфере кибербезопасности.
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