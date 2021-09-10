Антимонопольщиками было отклонено менее 1% от количества госпомощи

За 2020 год Антимонопольный комитет отклонил менее 1% от общего количества предоставленной государственной помощи.

Об этом говорится в отчете АМКУ о предоставлении государственной помощи за 2020 год, сообщает публикация Soe Weekly для ЭП.

Самые важные моменты из отчета АМКУ:

в течение 2020 года АМКУ принято 191 решение, касавшееся финансовой поддержки коммунальных и государственных предприятий;

решения АМКУ касались поддержки/государственной помощи коммунальных и государственных предприятий на общую сумму 27,6 млрд грн. Комитет отклонил заявки на 232,5 млн грн как недопустимую государственную помощь, меньше 1% от общего количества предоставленной государственной помощи;