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Антимонопольщиками было отклонено менее 1% от количества госпомощи

Антимонопольщиками было отклонено менее 1% от количества госпомощи

За 2020 год Антимонопольный комитет отклонил менее 1% от общего количества предоставленной государственной помощи.

Об этом говорится в отчете АМКУ о предоставлении государственной помощи за 2020 год, сообщает публикация Soe Weekly для ЭП.

Самые важные моменты из отчета АМКУ:

  • в течение 2020 года АМКУ принято 191 решение, касавшееся финансовой поддержки коммунальных и государственных предприятий;
  • решения АМКУ касались поддержки/государственной помощи коммунальных и государственных предприятий на общую сумму 27,6 млрд грн. Комитет отклонил заявки на 232,5 млн грн как недопустимую государственную помощь, меньше 1% от общего количества предоставленной государственной помощи;
  • центральные органы исполнительной власти (министерства. – Ред.), которые являются наиболее значительными поставщиками государственной помощи, не в полном объеме выполняют свою обязанность по подаче уведомлений о государственной помощи субъектам хозяйствования.
По материалам Економічна Правда
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