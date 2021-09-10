Антимонопольщиками было отклонено менее 1% от количества госпомощи

За 2020 год Антимонопольный комитет отклонил менее 1% от общего количества предоставленной государственной помощи.
Об этом говорится в отчете АМКУ о предоставлении государственной помощи за 2020 год, сообщает публикация Soe Weekly для ЭП.
Самые важные моменты из отчета АМКУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая амнистия: кто может не подавать декларациюВчера, 12:01 - 15220 5
С сентября вся электроэнергия должна продаваться на бирже — Нацкомиссия4 ч. назад - 358 4
Готовы ли украинцы пересесть на электрокары (инфографика)10.09.2021, 20:04 - 1358 4
Зеленский: «Мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию»3 ч. назад - 567 3
Европе грозит дефицит газа в зимний период - представитель ГосдепаОколо часа назад - 201 1
Налоговая амнистия: кто может не подавать декларациюВчера, 12:01 - 15220 5
В Украине могут появиться новые номера для автомобилейВчера, 18:09 - 2455 1
Что делать, если владелец соседней земли негативно воздействует на смежные участкиВчера, 13:10 - 1906
Где квартиры и дома дорожают сильнее всего - мнение экспертаВчера, 20:01 - 1218
Лазебная сообщила, на сколько украинцам хватит текущих сбережений3 ч. назад - 1049
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)43 мин. назад - 26
Роботы-патрульные начали следить за порядком в СингапуреВчера, 11:56 - 126
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 568 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1800
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1051