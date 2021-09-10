Приватизация завода «Большевик»: КГГА претендует на один из цехов для строительства развязки

Киев должен получить в распоряжение цех № 5 завода «Большевик» перед приватизацией объекта, заявил советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец.
«ФГИ выставляет на продажу завод „Большевик“ целиком. Наша позиция, что город забирает цех № 5. Без его сноса нельзя завершить развязку на Шулявке, именно на этом участке запланированы съезды, прописанные в проекте», — отметил эксперт.
По его словам, вопрос можно решить путем внесения дополнительных пунктов в условия приватизации. На данном этапе город судится с Фондом госимущества (ФГИ) относительно стоимости цеха. Фонд оценил эту часть объекта в 700 млн грн.
«Но город берет его для того, чтобы снести и создать транспортную инфраструктуру, а не под какие-то коммерческие проекты. Тем более, что завод „Большевик“ должен большое количество денег городу — долги по налогам на землю, около 300 млн грн. А на самом деле, они вообще должны были передать его на бесплатной основе или снести сами», — добавил Белоцерковец.
Со своей стороны, в комментарии «Экономической правде» в ФГИ указали, что столичная власть должна выкупить цех по стоимости, которую определил нанятый ими оценщик.
Также в Фонде подчеркнули, что не осуществляют самостоятельно оценку, а являются регулятором оценочной деятельности. К тому же никогда не было цифры 700 млн грн, о которой заявил представитель КГГА.
«Вместе с властью города была составлена специальная дорожная карта, чтобы как можно быстрее передать пятый цех городу для завершения развязки», — добавили во ФГИ.
Кроме того, независимый эксперт, нанятый городским властями, оценил корпус в 240 млн грн с НДС. Далее ФГИ предоставил положительную рецензию на отчет оценщика. Эти процедуры были завершены в апреле 2020 года.
Также в Фонде подчеркнули, что теперь власть города должна выкупить это здание, а для этого Киевсовет должен принять соответствующее решение.
«Цех принадлежит на праве частной собственности ЧАО „Киевский машиностроительный завод“. Поэтому мяч на поле столичной власти, а также Киевской администрации, которая должна принять соответствующее решение».
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