СНБО рассмотрит «банкопад»

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос «банкопада» и ответственных за него лиц.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины: как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, „банкопадов“ в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными», — заявил он.

Говоря про ПриватБанк, Данилов отметил, что Коломойский без помощи сообщников в Национальном банке «никоим образом и не мог бы ничего делать».

«Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ. — Ред.) должны совместно (с СНБО. — Ред.) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому», — сказал секретарь СНБО.

Напомним, правительство страны 18 декабря 2016 года, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения вреда.

Сейчас стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.