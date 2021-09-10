Стало известно, когда прибудет миссия МВФ

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10−12 дней.

Об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming.

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«Мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины», — сказал он. Добавив, что целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами.

«Для этого нашему государству нужен больший рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции. Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост», — сказал Рашкован.

Напомним, Верховная Рада на заседании 9 сентября приняла в первом чтении три законопроекта, которые необходимы на выполнение Меморандума с Международным валютным фондом: изменения касаются подачи информации от НБУ в правительство и управления.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и более высокий объем.

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что вопрос получения новых средств от МВФ Украина поставит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.