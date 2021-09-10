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Хакеры пока не нашли уязвимости в «Дії» - Минцифры

Хакеры пока не нашли уязвимости в «Дії» - Минцифры

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что «белым» хакерам пока не удалось обнаружить уязвимость в системе «Дія».

«Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали»? — министр подчеркнул, что белым хакерам пока не удалось обнаружить уязвимость в системе «Дія».

Что предшествовало: Министерство цифровой трансформации Украины запустило баг-баунти (Bug Bounty) для «белых» хакеров по поиску уязвимостей в мобильном приложении «Дія» с общим призовым фондом $ 35 тыс.

27 июля начался второй этап баг-баунти приложения «Дія», Министерство цифровой трансформации устраивает его при поддержке USAID.

Первый этап проводился в декабре прошлого года. Тогда в Минцифры говорили, что второй этап продлится дольше и даст возможность каждому специалисту по кибербезопасности попробовать свои силы в тестировании «Дії» на уязвимости.

По материалам Економічна Правда
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