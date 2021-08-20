Межбанк: неудачный день для гривны

Пятница на межбанке прошла неудачно для гривны, хотя начиналось все для нацвалюты хорошо. В первый час сессии предложение превышало спрос и курс просел с утренних 26,65/26,67 гривен до 26,625/26,645 к 11:00.
Нацбанк уже после 10 часов появился на межбанке и купил $ 5 млн по цене не выше 26,65 гривен. Затем ушел. Это в какой-то мере активизировало покупателей, и спрос начал постепенно нарастать.
К 12 часам доллар подрос до 26,665/26,685 гривен и продавцы уже перестали «переживать» по поводу проблем с реализацией валюты — спрос только усиливался.К обеду котировки поднялись до 26,705/26,725 гривен и тут начали нервничать покупатели. Они надеялись на кратковременность взлета котировок, но этого не происходило, а в пятницу время всех поджимало.
В итоге — спрос еще больше начал расти, а оставшиеся продавцы и спекулянты спешили на этом заработать. К 15 часам курс вырос до 26,74/26,76 гривен и с небольшими отклонениями продержался в этих пределах уже до конца сессии.
Главные события 10 сентября на валютном рынке:
1) Доллар вырос на 9 копеек— с утренних 26,65/26,67 гривен до 26,74/26,76 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара с самого утра и купил свои стандартные $ 5 млн по цене не выше 26,65 гривен и быстро ушел.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6537 гривен за доллар, а официальный курс на 13 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6782 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,74 / 26,76
евро — 31,64 / 31,66
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1832 / 1,1834
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