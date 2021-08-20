Представлен смартфон Cyrcle Phone 2.0 — он имеет овальную форму, круглый дисплей и два разъёма для наушников

В начале прошлого года был представлен смартфон Cyrcle Phone, на создание которого ушло пять лет, а теперь разработчики анонсировали финальную версию устройства под названием Cyrcle Phone 2.0 — она должна выйти в этом году.
Смартфон не поддерживает сети 5G, но имеет поддержку 4G LTE. Cyrcle Phone 2.0 работает под управлением операционной системы Android 10, при этом разработчики утверждают, что он очень удобно лежит в руке.
Заявлено, что на круглом экране можно просматривать веб-сайты, фото и видео, при этом просмотр является довольно комфортным. Сегодня в индустрии смартфонов разъёмы для наушников часто исчезают из новых моделей. Однако миллионы пользователей смартфонов по всему миру по-прежнему ценят эту функцию. Cyrcle Phone 2.0 имеет не один, а два разъёма для наушников, что позволяет наслаждаться музыкой или смотреть фильм вдвоём.
Фото: Gizmochina
Корпус Cyrcle Phone 2.0 изготовлен из биоразлагаемого материала на основе кукурузы. Кроме того, кнопки сделаны из переработанного термопластичного полиуретана. Это означает, что при производстве этого устройства производитель заботился об охране окружающей среды.
Фото: Gizmochina
Оптимизация системы позволяет пользователям менять размер любого приложения по своему усмотрению. Режим произвольной формы не только позволяет пользователям изменять размер приложений, но также перемещать приложения и увеличивать их на весь экран.
Цена Cyrcle Phone 2.0 пока не сообщается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроектВчера, 11:05 - 2002 18
Суд разрешил строить многоэтажки в селахВчера, 10:15 - 961 6
В Минэкономики назвали причины роста цен на продукты в УкраинеВчера, 17:00 - 334 5
Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплатыВчера, 12:21 - 501 5
Рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением «Газпромом» поставок в Европу - ВитренкоВчера, 16:45 - 289 5
«Справедливость будет восстановлена»: Лазебная о ежегодной индексации пенсийВчера, 09:00 - 4822
ТОП-12 ИТ-компаний Украины (инфографика)Вчера, 09:30 - 2298
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроектВчера, 11:05 - 2002 18
Черногория изменила условия въезда в странуВчера, 16:17 - 1905
«Фамилия отправителя денег отображается» - Гороховский отреагировал на сообщение клиенткиВчера, 16:10 - 965
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 502 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1734
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1014
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2877 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4304 7