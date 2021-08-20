Представлен смартфон Cyrcle Phone 2.0 — он имеет овальную форму, круглый дисплей и два разъёма для наушников

В начале прошлого года был представлен смартфон Cyrcle Phone, на создание которого ушло пять лет, а теперь разработчики анонсировали финальную версию устройства под названием Cyrcle Phone 2.0 — она должна выйти в этом году.

Смартфон не поддерживает сети 5G, но имеет поддержку 4G LTE. Cyrcle Phone 2.0 работает под управлением операционной системы Android 10, при этом разработчики утверждают, что он очень удобно лежит в руке.

Заявлено, что на круглом экране можно просматривать веб-сайты, фото и видео, при этом просмотр является довольно комфортным. Сегодня в индустрии смартфонов разъёмы для наушников часто исчезают из новых моделей. Однако миллионы пользователей смартфонов по всему миру по-прежнему ценят эту функцию. Cyrcle Phone 2.0 имеет не один, а два разъёма для наушников, что позволяет наслаждаться музыкой или смотреть фильм вдвоём.



Фото: Gizmochina

Корпус Cyrcle Phone 2.0 изготовлен из биоразлагаемого материала на основе кукурузы. Кроме того, кнопки сделаны из переработанного термопластичного полиуретана. Это означает, что при производстве этого устройства производитель заботился об охране окружающей среды.



Фото: Gizmochina

Оптимизация системы позволяет пользователям менять размер любого приложения по своему усмотрению. Режим произвольной формы не только позволяет пользователям изменять размер приложений, но также перемещать приложения и увеличивать их на весь экран.

Цена Cyrcle Phone 2.0 пока не сообщается.