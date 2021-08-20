В Украине запретили отключать свет за долги в "красной" зоне карантина

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщила, что вступил в силу закон об изменениях в процедуре присоединения к электрическим сетям. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать о нововведениях для потребителей.

Что меняется. Документ запрещает отключать пользователей от света за долги в “красных” зонах карантина.

Согласно закону, отсоединять от электросети за долги нельзя:

во время пребывания региона в “красной” зоне;

в течение 30 дней после перехода в другую зону.

Как действовать поставщикам:

поставщики имеют право до окончания 30 дней со дня отмены “красной” зоны начать процедуру отключения от электросети, в частности, оформить и направить покупателю предупреждение о прекращении поставки электричества за задолженность.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, в Украине тарифы на газ за год выросли на 96,1%;

долги потребителей за жилищно-коммунальные услуги являются одним из факторов, который очень усложняет финансовое положение предприятий коммунального хозяйства. При этом самые большие долги имеет само население.

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