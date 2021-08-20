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Фонд гарантирования начал ликвидацию банка «Земельный капитал»

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка «Земельный капитал»

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру ликвидации АО «КБ «Земельный капитал» сроком на три года с 10 сентября 2021 года до 09 сентября 2024 года включительно.

Уполномоченным лицом ФГВФЛ с делегированием всех полномочий ликвидатора банка назначен ведущий профессионал по вопросам ликвидации банков отдела организации процедур ликвидации банков департамента ликвидации банков Михно Сергей Семенович.

Реквизиты А О «КБ „Земельный капитал“»:

  • код банку (МФО) 305 880;
  • идентификационный код юридического лица согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований: 20 280 450;
  • местонахождение: проспект Пушкина, 15, г. Днепр, 49 101.

Требования кредиторов будут приниматься в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Голос Украины» объявления об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка по вышеуказанному адресу.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, которая предусмотрена частью первой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Справка Finance.ua:

  • 11 августа НБУ признал неплатежеспособным банк «Земельный капитал»;
  • обанкротившийся «Земельный капитал» стал 100-м банком в управлении ФГВФЛ;
  • Фонд гарантирования вкладов 9 сентября начал выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка «Земельный капитал».

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По материалам Finance.UA
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