Фонд гарантирования начал ликвидацию банка «Земельный капитал»

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру ликвидации АО «КБ «Земельный капитал» сроком на три года с 10 сентября 2021 года до 09 сентября 2024 года включительно.
Уполномоченным лицом ФГВФЛ с делегированием всех полномочий ликвидатора банка назначен ведущий профессионал по вопросам ликвидации банков отдела организации процедур ликвидации банков департамента ликвидации банков Михно Сергей Семенович.
Требования кредиторов будут приниматься в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Голос Украины» объявления об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка по вышеуказанному адресу.
Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, которая предусмотрена частью первой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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