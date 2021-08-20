Компания realme представила первый планшет realme Pad

Компания realme в Индии представила свой первый планшет под названием realme Pad.

О нем говорилось последние несколько месяцев, так же как и первый ноутбук – realme Book, который она представила в августе этого года.

Планшет имеет достаточно тонкие рамки вокруг экрана, а соотношение сторон составляет нестандартные 5 х 3. Разрешение экрана высокое, поскольку количество пикселей на один дюйм составляет 224.27 пикселя. Также стоит обратить внимание на то, что устройство полностью разработано для горизонтального использования, а не вертикального. Дело в том, что фронтальная камера размещена на более длинной рамке.



Фото: pingvin.pro



Таблица: pingvin.pro

Планшет предлагается темно-серого или золотого цвета. Он будет продаваться в трех модификациях:

3/32 ГБ (13 999 рупий – 5 070 гривен);

3/32 ГБ + 4G LTE (15 999 рупий – 5 800 гривен);

(15 999 рупий – 5 800 гривен); 4/64 ГБ + 4G LTE (17 999 рупий – 6 520 гривен).

В продажу планшет поступит с 16 сентября.