Компания realme представила первый планшет realme Pad

Компания realme в Индии представила свой первый планшет под названием realme Pad.
О нем говорилось последние несколько месяцев, так же как и первый ноутбук – realme Book, который она представила в августе этого года.
Планшет имеет достаточно тонкие рамки вокруг экрана, а соотношение сторон составляет нестандартные 5 х 3. Разрешение экрана высокое, поскольку количество пикселей на один дюйм составляет 224.27 пикселя. Также стоит обратить внимание на то, что устройство полностью разработано для горизонтального использования, а не вертикального. Дело в том, что фронтальная камера размещена на более длинной рамке.
Фото: pingvin.pro
Таблица: pingvin.pro
Планшет предлагается темно-серого или золотого цвета. Он будет продаваться в трех модификациях:
В продажу планшет поступит с 16 сентября.
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