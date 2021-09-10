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Польша хочет добывать газ в Украине

Польша хочет добывать газ в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна заинтересована в добыче газа в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую транслировали на YouTube-канале Janusz Jaskółka.

По словам Моравецкого, так страны смогут стать более независимыми от России. Также польские власти хотят, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа на западе Украины.

Премьер Польши подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает российскую агрессию и приветствует запуск Крымской платформы. Моравецкий добавил, что Польша хочет развивать сотрудничество с Украиной во многих сферах, в частности транспортное и экономическое сотрудничество, а также инфраструктуру на границе.

Моравецкий и Шмыгаль высказались против завершения строительства газопровода Северный поток-2, который угрожает безопасности обеих стран и всей Европы, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В конце августа было подписано соглашение о сотрудничестве компаний PGNiG и ERU Management Services, по которой они создадут партнерство 85%/15% и начнут реализацию добычи газа на западе Украины. Подготовка к бурению разведочной скважины должна быть завершена к концу 2021 года. Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года с последующими испытаниями пласта. Если результаты испытаний будут положительными, скважина будет подключена к украинской ГТС и введена в эксплуатацию в 2023 году.

По материалам НВ
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