Зарубежный опыт: как работают и сколько получают в других странах

Finance.ua как портал, который немало знает о сфере труда, рассказывает, как работают в разных уголках мира, какие зарплаты и условия работы там предлагают работодатели.
По данным портала The Point, несмотря на то, что сейчас во всем мире говорят о тенденции к сокращению рабочего времени, пока эти концепции практикуют лишь несколько стран.
Южная Корея
Парадоксально, но факт: средняя продолжительность жизни в Южной Корее уже превысила 80 лет, а вот работают граждане этой страны больше всех в мире (кроме жителей Мексики и Коста-Рики). Рабочая неделя для корейцев составляет 52 часа, а еще несколько лет назад в Корее работали рекордные 68 часов в неделю.
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Понятие отпуска в этой стране и вовсе отсутствует. Сотрудник может просто взять отгул на несколько дней, но даже этой возможностью пользуются далеко не все.
Средняя зарплата в стране составляет $3 500.
Китай
Треть китайцев привыкли работать по 10-12 часов в сутки. Хотя в стране установлена пятидневная рабочая неделя, а максимальная загрузка работников ограничена 48 часами в неделю, некоторые крупные корпорации работают по системе 996 – с 9:00 утра до 9:00 вечера 6 дней в неделю.
Оплачиваемых выходных очень мало. И даже их китайцы проводят на работе, потому что не привыкли отдыхать. А правом на отпуск пользуются лишь 30% работников.
Средняя зарплата здесь – $900.
Индия
Работают в Индии по классике: с 9:00 до 18:00. Но жители этой страны отличаются медлительностью и размеренностью – они никогда не спешат, часто опаздывают, тратят часы на простые задачи и концентрируются на процессе, а не результате.
Индийцы любят отдыхать, и небольшой дождь в городе – отличный повод для них остаться дома. Но из-за высокой конкуренции за рабочее место в Индии не привыкли ходить в отпуск. Средняя зарплата – $200.
ОАЭ
Рабочая неделя в Арабских Эмиратах начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные. Коренные жители страны работают пять дней, а приезжие работники часто ходят на работу шесть дней в неделю. Выходной в таком случае – пятница, что обусловлено религиозными обычаями.
В стране не существует суммы минимального оклада и ставки средней зарплаты. Но даже самые низкие заработные платы в ОАЭ значительно превышают показатели европейских стран.
Великобритания
Англичане очень четко соблюдают личные границы, и даже в open space офисах никто никому не мешает. Деятельность каждого сотрудника регулярно оценивают по разным критериям, а все вопросы профессиональных коммуникаций обязательно запротоколированы. Большинство работ по контракту, а недельная занятость не может превышать 48 часов.
Официальный рабочий график составляет пять дней по восемь часов: с 9 утра до 5 вечера. Но Британия – страна, где овертаймы давно стали нормой. Большая часть сотрудников считают, что если будут работать в пределах установленного законом времени, то просто потеряют рабочее место.
Средняя зарплата по стране – $3 500.
Испания
Режим испанцев – это начало работы не ранее 10:00 утра и несколько часов на обеденный перерыв в самое жаркое время суток – сиеста. Примерный рабочий график жителей страны – с понедельника по субботу, с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00.
В стране по-особенному относятся к учету рабочего времени. Так, работодатель вправе высчитывать из рабочих часов сотрудника время, затраченное, например, на перекур или кофе. А также компании не обязаны оплачивать те сверхурочные часы, инициатором которых не было руководство.
В среднем жители страны зарабатывают $2 500.
Германия
Немцы – настоящие трудоголики. Они добровольно проводят на работе на несколько часов больше, чем этого требует установленное законом рабочее время (38-40 часов в неделю). А вот оплату за внеурочные часы и рабочие выходные почти никто не получает. Однако отпуск и обеденные перерывы игнорировать не получится. Отдых в Германии является обязательным и даже принудительным.
Кстати, годовое рабочее время в этой стране является минимальным в мире. Налоги в стране заоблачно высокие – 35-45%, но и слухи о высоких окладах – тоже правда: средняя зарплата здесь на уровне $4 500.
Швеция
Работают в стране шесть дней в неделю, но не более шести часов в день. Перерыв – каждые два часа по 15 минут, а время на обед никто не ограничивает.
Работодатели согласны на все для повышения производительности и здоровья подчиненных, а выгорание является официальным поводом взять больничный на несколько месяцев. Кроме того, Швеция – вторая после Нидерландов страна, жители которой уже активно практикуют концепции сокращения рабочего времени.
Средняя зарплата в Швеции составляет $4 500.
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