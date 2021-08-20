Фурса сообщил, какие сферы в Украине лучше всего развиваются

Финансист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о росте кредитов в экономике Украины. Также эксперт рассказал, какие сферы лучше всего развиваются в Украине.
«Агро и айти – всё, чему государство не мешает. Украинская банковская система после кризиса переориентировалась на малый и средний бизнес. Они решили, что не могут кредитовать больших, потому что они «кидают», и начали учиться работать с малым и средним бизнесом», – отметил Фурса.
По словам эксперта, банк может выдавать кредиты для малых и средних бизнесов условно под 15% в гривне. Как отметил финансист, в 2012-2013 годах кредитные ставки были значительно выше, чем сейчас.
«Кредиты в экономике Украины в этом году выросли на 20%. Кредитование активно растет. Я бы очень боялся, если бы оно росло на 30-40% в год. 20% – это много, поэтому у нас сейчас активно растет кредитование», – подчеркнул Фурса.
Как отметил финансист, банковскую систему «почистили» и она заработала. По мнению эксперта, так, как сделали с Нацбанком, надо сделать везде.
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