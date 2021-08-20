0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Фурса сообщил, какие сферы в Украине лучше всего развиваются

Фурса сообщил, какие сферы в Украине лучше всего развиваются

Финансист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о росте кредитов в экономике Украины. Также эксперт рассказал, какие сферы лучше всего развиваются в Украине.

«Агро и айти – всё, чему государство не мешает. Украинская банковская система после кризиса переориентировалась на малый и средний бизнес. Они решили, что не могут кредитовать больших, потому что они «кидают», и начали учиться работать с малым и средним бизнесом», – отметил Фурса.

По словам эксперта, банк может выдавать кредиты для малых и средних бизнесов условно под 15% в гривне. Как отметил финансист, в 2012-2013 годах кредитные ставки были значительно выше, чем сейчас.

«Кредиты в экономике Украины в этом году выросли на 20%. Кредитование активно растет. Я бы очень боялся, если бы оно росло на 30-40% в год. 20% – это много, поэтому у нас сейчас активно растет кредитование», – подчеркнул Фурса.

Как отметил финансист, банковскую систему «почистили» и она заработала. По мнению эксперта, так, как сделали с Нацбанком, надо сделать везде.

По материалам znaj.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.