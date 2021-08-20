Ипотека в июле: сохраняется положительная динамика (инфографика)

О выдаче новой ипотеки в июле проинформировал 21 банк. Это наибольшее количество участников рынка за период, охваченный опросом (с декабря 2018 года).

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, сколько выдано таких кредитов. Украинские банки сообщили, что в июле 2021 года выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн.

Согласно сообщению НБУ, в целом за первые семь месяцев года банками выдано 5626 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 4,4 млрд грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном выражении. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

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Вторичка. Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным драйвером рынка: в июле их доля превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежному объему.



Рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла в июле 16,8% на первичном и 13,4% – на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,6 п. п.

Напомним, ранее в НБУ и банкиры очертили портрет среднего заемщика. Средний возраст заемщика — 38 лет. Доля должников до 30 лет составляет до 20%. А среднемесячный доход заемщика — почти 50 тыс. грн. Заемщикам с доходом до 20 тыс. грн за прошлый год было выдано всего четверть кредитов.