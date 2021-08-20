Vivo представила новые флагманские смартфоны

Компания vivo анонсировала новую флагманскую серию смартфонов-vivo X70, vivo X70 Pro и vivo X70 Pro+. Новинки имеют линзы ZEISS для сенсоров задних камер, и в каждом смартфоне встроен фирменный процессор vivo V1 для обработки изображения.

vivo X70

Самая младшая модель серии, vivo X70, представлена в трех цветах: черном, белом и светло-зеленом. Смартфон получил 6.56” Amoled-дисплей с разрешением 2376 × 1080 пикселей. У него 32 МП фронтальная камера, которая размещена в проеме. Задняя камера содержит три сенсора: 40 МП + 12 МП + 12 МП. Внутри чип MediaTek Dimensity 1200. Предлагается три модификации памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Работает новинка на фирменной прошивке OriginOS 1, на базе Android 11. Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч, есть поддержка vivo FlashCharge 2.0 и 44 Вт адаптера. Тем не менее, в смартфоне нет беспроводной и обратной зарядки.



Фото: pingvin.pro

Цены:

8/128 ГБ за ¥ 3 699 – это ≈ $ 573 или ₴ 15 315;

8/256 ГБ за ¥ 3 999 – это ≈ $ 620 или ₴ 16 560;

12/256 ГБ за ¥ 4 299 – это ≈ $ 666 или ₴ 17 800.

vivo X70 Pro

Эта модель имеет много общих черт и характеристик с младшей. Смартфон получил 6.56” Amoled-дисплей с разрешением 2376 × 1080 пикселей. Однако, внутри установлен другой чип Samsung Exynos 1080. Вверху экрана – 32 МП фронтальная камера, а сзади тыловая с 4 сенсорами: 50 МП + 12 МП + 12 МП + 8 МП. Эта модель также работает с OriginOS 1 на базе Android 11, а емкость аккумулятора составляет 4450 мАч.



Фото: pingvin.pro

Цены:

8/128 ГБ за ¥ 4 299 – это ≈ $ 666 или ₴ 17 800;

8/256 ГБ за ¥ 4 599 – это ≈ $ 712 или ₴ 19 035;

12/256 ГБ за ¥ 4 799 – это ≈ $ 743 или ₴ 19 865;

12/512 ГБ за ¥ 5 299 – это ≈ $ 820 или ₴ 21 933.

Vivo X70 Pro+

Это самая топовая модель серии, и она заметно выделяется среди других. Она имеет чип Qualcomm Snapdragon 888+ и больший Amoled-экран, диагональ которого составляет 6.78” (3200 × 1440). Фронтальная камера (32 МП) также размещена в отверстии. Задняя камера привлекает внимание многих. Она состоит из 4 сенсоров: 50 МП + 48 МП + 12 МП + 8 МП. То, что вы могли воспринять за экран, на самом деле просто элемент дизайна. Все остальные характеристики подобны младшим моделям.



Фото: pingvin.pro

Цены: