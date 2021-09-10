Facebook разрабатывает собственный чип для машинного обучения

Facebook работает над чипом, который составит основу ускорителя задач машинного обучения.
Об этом сообщает издание The Information.
В частности, чип должен помогать в создании рекомендаций контента для пользователей. Согласно отчёту, компания разработала также чип для кодирования видео, чтобы улучшить впечатления роликов в своих приложениях.
Очевидно, Facebook решила последовать примеру других крупных технологических компаний, таких как Apple, Amazon и Google, которые всё чаще отказываются от общедоступных микросхем в пользу продуктов собственной разработки, чтобы снизить затраты и повысить производительность.
Ещё в 2019 году Facebook сообщала, что работает над созданием микросхем, специально предназначенных для обработки задач искусственного интеллекта и перекодирования видео. Так компания хотела повысить производительность, мощность и эффективность своей инфраструктуры, которая в то время обслуживала 2,7 миллиарда пользователей на всех платформах компании.
Facebook также заявляла, что будет работать с такими полупроводниковыми компаниями, такими как Qualcomm, Intel и Marvell Technology над созданием своих специализированных чипов, поскольку универсальных процессоров будет недостаточно для управления объёмом рабочей нагрузки, который обрабатывают системы Facebook. Однако в отчёте The Information говорится, что Facebook разрабатывает эти чипы самостоятельно.
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