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Facebook разрабатывает собственный чип для машинного обучения

Facebook разрабатывает собственный чип для машинного обучения

Facebook работает над чипом, который составит основу ускорителя задач машинного обучения.

Об этом сообщает издание The Information.

В частности, чип должен помогать в создании рекомендаций контента для пользователей. Согласно отчёту, компания разработала также чип для кодирования видео, чтобы улучшить впечатления роликов в своих приложениях.

Очевидно, Facebook решила последовать примеру других крупных технологических компаний, таких как Apple, Amazon и Google, которые всё чаще отказываются от общедоступных микросхем в пользу продуктов собственной разработки, чтобы снизить затраты и повысить производительность.

Ещё в 2019 году Facebook сообщала, что работает над созданием микросхем, специально предназначенных для обработки задач искусственного интеллекта и перекодирования видео. Так компания хотела повысить производительность, мощность и эффективность своей инфраструктуры, которая в то время обслуживала 2,7 миллиарда пользователей на всех платформах компании.

Facebook также заявляла, что будет работать с такими полупроводниковыми компаниями, такими как Qualcomm, Intel и Marvell Technology над созданием своих специализированных чипов, поскольку универсальных процессоров будет недостаточно для управления объёмом рабочей нагрузки, который обрабатывают системы Facebook. Однако в отчёте The Information говорится, что Facebook разрабатывает эти чипы самостоятельно.

По материалам 3dnews.ru
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